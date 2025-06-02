Политолог назвал главную интригу переговорного процесса России с Украиной

Одна из главных интриг нового раунда переговорного процесса между Россией и Украиной состоит в том, сколько он продлится. Если Киев не скорректировал свою позицию, переговоры долго не продлятся, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

2 июня в Стамбуле должны пройти переговоры России и Украины. Встреча делегаций пока не началась. Второй раунд переговоров пройдет во дворце Чираган.

«Пожалуй, главная интрига сегодняшнего раунда состоит в том, как долго он продлится: если украинские переговорщики за ночь не скорректировали свою контрпродуктивную позицию, то длинного и серьезного разговора не получится. В лучшем случае стороны разойдутся, договорившись возобновить диалог», — сказал Сипров.

Он добавил, что в глобальном контексте сейчас конъюнктура складывается не в пользу Киева: еще недавно монолитный Запад перестал быть таковым, буквально за три месяца оформились два силовых центра, это США и Великобритания.

«Интересы этих центров применительно к Украине разнятся. Американцам больше не по силам спонсировать киевскую содержанку, а англичане хотят и дальше за счет США укреплять свои позиции в Восточной Европе. По большому счету ни нам с учетом успехов на фронте, ни Великобритании, все еще надеющейся на успех в гибридной войне против России, эти переговоры не нужны. Киевских политиков вообще не спрашивают, они делают только то, что им прикажут из Лондона», — отметил политолог.

Сипров уточнил, что перед США стоит очень сложная задача: им нужно прекратить быть «дойной коровой» для Украины, но при этом выйти из конфликта, сохранив лицо.

«Россия, конечно же, заинтересована в прекращении американской помощи Киеву, то есть наши интересы и интересы Вашингтона здесь совпадают», — разъяснил эксперт.