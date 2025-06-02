Стало известно, в каких условиях работают журналисты на переговорах в Стамбуле

Корреспондент о работе на переговорах в Стамбуле: организация в этот раз лучше

«Организация переговоров для прессы в этот раз гораздо лучше. Есть зона контроля безопасности, там выдают специальные пресс-карточки для журналистов, которые были аккредитованы», — отметил он.

Журналист добавил, что для представителей СМИ предусмотрены специальные навесы от солнца, где можно отдохнуть в тени и выпить кофе — правда, вместо турецкого, предлагается только «три в одном».

«Не придется жариться на солнце… больше места, больше простора», — заключил Придыбайло.

Начало переговоров ожидается с минуты на минуту. Российская и украинская делегации уже прибыли на место.