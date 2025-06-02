Российская делегация прибыла на место переговоров с Украиной

Российская делегация прибыла на место проведения второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле. Переговорщики рассчитывают, что консультации стартуют вовремя — в 13:00 по местному времени (совпадает с московским), сообщает РИА Новости .

По данным СМИ, украинская делегация также прибыла на место проведения переговоров с РФ. Консультации пройдут под председательством турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана, сообщали источники журналистов.

Ранее Россия получила от Украины ее меморандум о прекращении огня, заявлял глава российской делегации на переговорах в Стамбуле и помощник президента Владимир Мединский. МИД РФ информировал, что Москва передаст свой меморандум о мире во время сегодняшних переговоров.

Первый раунд прямых российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 16 мая.