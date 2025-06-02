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Мединский: Россия получила от Украины ее меморандум о прекращении огня

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта, сообщает RT .

Меморандум был передан на украинском и английском языках.

По его словам, подробности по проекту меморандума по украинскому вопросу будут 2 июня, сообщают РИА Новости.

«Все завтра подробно расскажем», — сказал он эфире телеканала «Россия 1».

Киев на предстоящих переговорах представит проект мирного урегулирования. В документе содержатся требования, которые схожи с условиями, ранее выдвинутыми Украиной.

По данным Reuters, в проекте содержатся «рамочные условия украинского мирного соглашения». Они практически совпадают с ранее озвученными Киевом нюансами.

Так, например, Украина не приемлет каких-либо ограничений в области вооружения. Также Киев настаивает на отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России.

Переговоры Украины и России состоятся в Стамбуле 2 июня. Стороны обсудят меморандумы о прекращении огня.