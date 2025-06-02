Российская сторона сделает заявление для СМИ после переговоров с Украиной

Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским прибыла на переговоры с украинской стороной. После их проведения для СМИ сделают заявление, сообщает РИА Новости .

Представители России приехали ко дворцу Чираган в Стамбуле, который находится на берегу Босфора. Здесь пройдет второй раунд переговоров Москвы и Киева. После российская сторона может сделать заявление для прессы.

«Предположительно, после переговоров», — заявил источник агентства.

Как отметил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, Москва рассчитывает, что Киев на предстоящих переговорах в Стамбуле серьезно отнесется к ее предложениям, а также условиям возможного перемирия.

Ранее Россия получила от Украины меморандум о прекращении огня. По словам Мединского, подробности по проекту меморандума по украинскому вопросу будут 2 июня.