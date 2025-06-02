РФ рассчитывает, что Украина серьезно отнесется к предложениям Москвы в Стамбуле

Как отметил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, Москва рассчитывает, что Киев на предстоящих переговорах в Стамбуле серьезно отнесется к ее предложениям, а также условиям возможного перемирия. Об этом сообщает РИА Новости .

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что делегация РФ готова представить Украине меморандум по урегулированию конфликта во втором раунде переговоров.

Вечером 1 июня российская делегация прилетела в Стамбул на переговоры. Возглавляет делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.

Глава государства Владимир Путин дал понять Западу, что РФ будет добиваться мира в конфликте на своих условиях. Иначе он будет продолжаться до момента, пока противник не будет вынужден согласиться на условия России.