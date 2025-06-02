РФ рассчитывает, что Украина серьезно отнесется к предложениям Москвы в Стамбуле
Фото - © Фотобанк Лори
Как отметил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, Москва рассчитывает, что Киев на предстоящих переговорах в Стамбуле серьезно отнесется к ее предложениям, а также условиям возможного перемирия. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что делегация РФ готова представить Украине меморандум по урегулированию конфликта во втором раунде переговоров.
Вечером 1 июня российская делегация прилетела в Стамбул на переговоры. Возглавляет делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.
Глава государства Владимир Путин дал понять Западу, что РФ будет добиваться мира в конфликте на своих условиях. Иначе он будет продолжаться до момента, пока противник не будет вынужден согласиться на условия России.