Самолет с российской делегацией приземлился в Стамбуле

СМИ сообщили, что самолет, который, предположительно, перевозил российских переговорщиков из Москвы в Стамбул, совершил успешную посадку, сообщает РИА Новости .

Официальной информации о том, что делегация России, которая 2 июня встретится с украинскими переговорщиками, долетела до Стамбула, пока нет. Однако самолет, на борту которого могли находиться российские переговорщики во главе с помощником президента Владимиром Мединским, совершил благополучную посадку.

Ранее сообщалось, что представители России вылетели в Турцию сразу после того, как украинский президент Владимир Зеленский принял предложение Москвы провести 2 июня в Стамбуле второй раунд возобновившихся мирных переговоров. В прошлый раз стороны встречались весной 2022 года, но по инициативе Киева переговоры были прерваны.

2 июня 2025 года второй раунд российско-украинских мирных переговоров должен стартовать в 13:00 во дворце Чираган.