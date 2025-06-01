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Переговоры РФ и Украины стартуют во дворце Чираган 2 июня в 13:00

Второй раунд российско-украинских переговоров начнется в Стамбуле 2 июня в 13:00. Встреча пройдет во дворце Чираган, сообщает ТАСС .

Организационными деталями будущих переговоров поделились в МИД Турции.

В прошлый раз Россия и Украина встречалась в Стамбуле 16 мая. Переговоры тогда проходили во дворце Долмабахче.

Российская делегация уже вылетела в Турцию. Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что направит представителей Киева на переговоры.