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Российская делегация вылетела в Стамбул в преддверии переговоров с Киевом

Представители России отправились в Стамбул, где 2 июня пройдет второй раунд переговоров с Украиной, сообщает РИА Новости .

По данным источника издания, российские переговорщики уже вылетели в Турцию.

Встреча Москвы и Киева пройдет в Стамбуле 2 июня. На ней стороны обсудят меморандумы по будущему мирному договору.

Состав российской делегации остался прежним. Ее будет возглавлять помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что направит свою делегацию в Стамбул для переговоров с Россией. Украинских переговорщиков возглавит министр обороны Рустем Умеров.