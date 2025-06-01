Зеленский подтвердил, что Киев примет участие в переговорах с РФ 2 июня

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что отправит свою делегацию на переговоры с Россией в Стамбуле 2 июня, сообщает РБК .

По словам Зеленского, Украина озвучит на встрече свои ключевые позиции. Это «полное и безусловное прекращение огня», а также освобождение пленных.

Также Зеленский заявил, что для установления долговременного мира требуется встреча на высшем уровне. По его словам, ключевые вопросы урегулирования конфликта могут решить только президенты Украины и России.

Украинскую делегацию на встрече с Россией в Стамбуле 2 июня будет возглавлять министр обороны страны Рустем Умеров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на переговорах в Турции Россия надеется обсудить с Украиной проекты меморандумов о прекращении огня. Он также еще раз подтвердил, что российская делегация будет ждать украинских переговорщиков в понедельник с утра в Стамбуле.