Путин дал понять Западу, что Россия будет добиваться мира на своих условиях

Российский президент Владимир Путин дал четкий сигнал западным странам, что украинский конфликт завершится только на условиях Москвы, в противном случае он будет продолжаться до момента, пока Киев не будет вынужден согласиться на условия РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

«Путин посылает четкий сигнал: он согласится на урегулирование конфликта только на своих условиях, а военная операция продолжится до тех пор, пока они не будут приняты», — говорится в публикации иностранного издания.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова представить украинским переговорщикам меморандум по урегулированию текущего конфликта между Россией и Украиной. Россия предложила Украине провести в Стамбуле второй раунд возобновившихся прямых переговоров 2 июня 2025 года, однако до сих пор не получила никакого ответа.

Вернуться к прерванным Киевом в 2022 году переговорам предложил Путин. В своем обращении 11 мая он предложил делегациям двух стран встретиться в Турции 15 мая и возобновить обсуждение дипломатического урегулирования конфликта. В подтверждении серьезности намерений российская делегация прилетела в Стамбул утром 15 мая и весь день ждала решения президента Украины Владимира Зеленского. Только к вечеру он согласовал состав делегации, из-за этого переговоры перенесли на 16 мая, но они в итоге состоялись.

На первом раунде переговорного процесса Россия и Украина договорились обменяться пленными по формуле «1000 на 1000». В конце мая этот процесс успешно и полностью завершился.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что выйдет из процесса мирного урегулирования украинского конфликта, если Киев не согласится на второй раунд переговоров, который Россия предлагает провести в Стамбуле 2 июня.