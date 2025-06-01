В США заявили о выходе Трампа из переговоров, если Киев не подготовит меморандум

Экс-сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что американский президент Дональд Трамп сможет заявить о выходе из переговорного процесса по Украине, если Киев не предоставит меморандум на переговорах в Стамбуле 2 июня, сообщает РИА Новости .

«Если он (Меморандум — прим. ред.) у них будет, — это уже что-то. Если же нет, то у Трампа появится искушение сказать Путину: эти люди несерьезные. Дерзай, мы сваливаем», — отметил он.

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог говорил, что в переданном украинцами меморандуме фигурируют «22 условия». Спецпредставитель называл их «разумными» и «довольно хорошими». Келлог также заявлял, что вопрос о вступлении Украины в НАТО «не обсуждается» и называл справедливыми опасения России на этот счет.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что российские делегаты готовы передать свой меморандум во время встречи с украинскими коллегами в Стамбуле 2 июня.

Тем временем Кремле заявили, что команда переговорщиков уже отправляется из Москвы в Турцию и будет готова вести переговоры с украинцами в предложенную дату. Украина пока официально не подтверждала, что приедет на стамбульские переговоры с Россией 2 июня.