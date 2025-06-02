Мединский: делегация РФ довольна итогами второго раунда переговоров с Украиной

Глава делегации РФ Владимир Мединский заявил, что Россия довольна итогами второго раунда переговоров с украинской стороной в Стамбуле, сообщает РИА Новости .

«Да», — ответил Мединский на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Мединский заявил, что РФ предложила Украине «конкретное прекращение огня» на 2-3 дня, которое будет на отдельных участках фронта.

В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между РФ и Украиной. Они длились больше часа. Стороны говорили на русском языке. В МИД Турции отметили, что второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины завершился «не негативно».

Третий раунд переговоров между странами состоится в течение какого-то времени. Первая встреча делегаций в Стамбуле прошла 16 мая.