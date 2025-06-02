Представитель МИД Турции: переговоры РФ и Украины завершились «не негативно»

По словам представителя МИД Турции, второй раунд прямых переговоров между делегациями России и Украины завершился «не негативно». После окончания встречи стороны ушли на обед, сообщает РИА Новости .

Переговоры между Россией и Украиной проходили в Стамбуле. Они длились больше часа. Стороны говорили на русском языке.

Российских журналистов собирают на пресс-подход представителей РФ. До этого сообщалось, что глава делегации России Владимир Мединский может выступить с заявлением для СМИ по итогам переговоров.

Во время прямой встречи делегаций должен был обсуждаться и меморандум о прекращении огня, который Киев передал Москве накануне. Журналист издания The Financial Times Кристофер Миллер показал полную версию документа.