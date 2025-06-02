Не обязана быть нейтральной: опубликована полная версия меморандума Украины

Издание The Financial Times показало полную версию украинского меморандума, который Киев передал Москве. Согласно документу, обсуждение признания новых территорий России может состояться только после полного и безусловно прекращения огня на суше, в небе и на море, сообщил журналист Кристофер Миллер в соцсети Х.

Следующее условие — возвращение депортированных и незаконно перемещенных лиц, освобождение заложников и обмен пленных по формуле «все на все». Также переговоры должны создавать устойчивую систему безопасности, чтобы не повторился конфликт. Более того, Киев требует участия в переговорах международного сообщества и гарантии от него.

Украина прописала в меморандуме и пункт о сохранении суверенитета, возможности стремиться в НАТО и Евросоюз, размещении неограниченного числа ВСУ и военных из дружественных стран. Огонь предлагают прекратить на 30 дней с последующей возможностью продления и контролем со стороны США.

Санкции в отношении России могут быть поэтапно сняты, но будут автоматически восстановлены при нарушениях. При этом замороженные активы РФ пойдут на восстановление Украины. Ключевые аспекты мирного урегулирования должны обсуждать напрямую лидеры двух стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский.