Мединский: РФ предложила Украине «конкретное» прекращение огня на 2-3 дня

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Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский рассказал, что РФ предложила Украине «конкретное прекращение огня» на 2-3 дня, которое будет на отдельных участках фронта, сообщает РИА Новости .

Он уточнил, что удалось договориться о прекращении огня на отдельных участках в зоне конфликта, чтобы командиры могли забрать тела погибших солдат.

По словам Мединского, военные противника обещали проработать российское предложение о прекращении огня на отдельных участках в ближайшее время.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились больше часа. Стороны говорили на русском языке. По словам представителя МИД Турции, второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины завершился «не негативно».

Первая встреча российской делегации с украинской стороной состоялась также в Стамбуле 16 мая.