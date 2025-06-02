ТАСС: третий раунд переговоров РФ и Украины будет в течение какого-то времени

Продолжения переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня не будет. Представители двух стран в понедельник покинут Турцию, сообщает ТАСС .

Третий раунд переговоров РФ и Украины состоится в течение какого-то времени.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились больше часа. Стороны говорили на русском языке. По словам представителя МИД Турции, второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины завершился «не негативно».

Первая встреча российской делегации с украинской стороной состоялась в Стамбуле 16 мая.