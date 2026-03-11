МИД РФ: Запад срывает мирный процесс по Украине смертельными провокациями

В МИД РФ заявили, что Великобритания и другие западные страны срывают мирный процесс по Украине с помощью смертельных провокаций с гибелью мирных жителей, сообщает ТАСС .

В ведомстве также уточнили, что удары ВСУ по России невозможны без прямого участия западных спецслужб и предоставления разведданных. Смертельные провокации происходят на фоне активизации трехсторонних встреч России, США и Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что ВСУ не смогли бы запустить ракеты Storm Shadow по Брянску без содействия специалистов из Великобритании. Россия понимает это и учитывает.

В материале РИАМО рассказываем о массированной атаке ВСУ, в результате которой в Брянске погибло минимум семь человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.