Песков: запуск ракет ВСУ по Брянску был бы невозможен без британских служб

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ВСУ не смогли бы запустить ракеты Storm Shadow по Брянску без содействия специалистов из Великобритании. Россия понимает это и учитывает, сообщает РИА Новости .

«Мы отдаем себе в этом отчет, мы это хорошо знаем, и мы это, естественно, учитываем», — заявил Песков.

По оценкам экспертов, удары по Брянску произвели около семи крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Они были направлены с фронтовых сверхзвуковых бомбардировщиков Су-24, которые базировались в Одесской области.

В материале РИАМО рассказываем о массированной атаке ВСУ, в результате которой в Брянске погибло минимум шесть человек.

