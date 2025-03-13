МИД РФ: Россия запретила въезд отдельным представителям структур Совета Европы

Россия в ответ на 16-й пакет санкций ЕС внесла в «стоп-лист» отдельных представителей структур Совета Европы, сообщается на сайте МИД РФ.

Как указывает ведомство, Евросоюз продолжает вводить нелегитимные ограничительные меры в отношении России. Так, 24 февраля он принял уже 16-й пакет антироссийских санкций.

В ответ на это РФ расширила список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым запрещен въезд в страну. Кроме того, в «стоп-лист» были внесены отдельные представители структур Совета Европы.

Указанные люди осуществляли антироссийскую деятельность. В МИД РФ отметили, что продолжат, несмотря на все санкции, отстаивать свои национальные интересы.

16-й пакет санкции ЕС подразумевает отключение 13 российских банков от платежной системы SWIFT и запрет на вещание восьми российских СМИ в Европе. Также были введены ограничения против 48 физлиц и 35 юрлиц.