Отключение от SWIFT и запрет на вещание СМИ: Евросоюз ввел 16-й пакет санкций

Европейский союз ввел 16-й пакет антироссийских санкций, отключив 13 российских банков от платежной системы SWIFT и запретив вещание восьми российских СМИ в Европе. ЕС также ввел ограничения против 74 кораблей, якобы входящих в «теневой флот» России, сообщает ТАСС .

Евросоюз также наложил санкции на 48 физических лиц и 35 юрлиц. Под рестрикции попали 53 компании, в том числе из Китая, ОАЭ, Сингапура, Турции, Узбекистана, Индии и Казахстана.

Кроме того, ЕС ввел запрет на импорт первичного алюминия и новые ограничения на поставки России программного обеспечения, оборудования и технологий для нефтегазовой добычи. Компаниям из Европы также запретили транзакции с некоторыми портами и аэропортами РФ.

Ранее Австралия ввела новый пакет антироссийских санкций. Под рестрикции попали 79 физических лиц и 70 предприятий.