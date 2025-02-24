Австралия ввела новый пакет антироссийских санкций

сегодня в 05:28

Австралия ввела новые санкции против российских граждан и предприятий

Австралия ввела новые санкции против 79 российских граждан и 70 предприятий, сообщает РИА Новости .

О новых ограничениях против экономики России заявил глава МИД страны Пенни Вонг, указано в сообщении.

Ранее новый пакет антироссийских санкций ввела Новая Зеландия.

В ЕС и Великобритании намерены объявить о 16-м пакете ограничений против России 24 февраля. Санкции коснутся российских СМИ, финансовой и торговой сфер.