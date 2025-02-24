Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России

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Новая Зеландия вводит новый пакет санкций против России с 23 февраля, сообщает РБК .

«Эти дополнительные санкции направлены против 52 лиц и организаций», — цитирует агентство слова министра иностранных дел Уинстона Питерса.

Ограничения предприняты из-за конфликта РФ и Украины, отметил глава внешнеполитического ведомства островного государства.

Ранее сообщалось о планах ЕС и Великобритании ввести 16-й пакет санкций против России, ограничивающий деятельность СМИ, торговли и финансовых операций.