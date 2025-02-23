AFP: МИД Британии анонсировал крупнейший пакет санкций против России

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Британия приготовила крупнейший пакет антироссийских санкций, об их содержании объявят 24 февраля, пишет RT .

«Завтра я объявлю о самом крупном пакете санкций против России с ранних дней конфликта», — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, его слова приводит агентство AFP.

Ранее в Евросоюзе объявили 16 пакет санкций против России.

Он включил в себя ограничения в работе ряда СМИ, банковской сфере и торговле.