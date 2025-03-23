Мэра Стамбула Экрема Имамоглу отправили под арест

Мировой уголовный суд в Стамбуле арестовал мэра города Экрема Имамоглу в рамках уголовного дела о коррупции, сообщает РБК .

Как пишет издание Soz Sakaraya, до этого также был арестован советник стамбульского градоначальника Мурат Онгун.

Турецкий телеканал CNN Turk отмечает, что в рамках расследования коррупционного дела обвинение хотело арестовать 89 подозреваемых, однако некоторые были освобождены под подписку о невыезде и судебный контроль.

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу, представляющего оппозицию, вместе с его сторонниками задержали 19 марта.

В Стамбуле, Анкаре и других крупных городах начались массовые протесты после задержания Имамоглу, которого называют главным политическим соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана. После этого власти Турции запретили митинги и заблокировали соцсети на территории страны.