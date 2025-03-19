Анкару и Стамбул захлестнули протесты с речовками «кто не скачет, тот Тайип»

В Стамбуле и Анкаре начались массовые протесты после задержания мэра Стамбула Экрама Имамоглу, которого называют главным политическим соперником турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На митингах массово выкрикивают речовки «кто не скачет, тот Тайип», сообщает Baza .

Протестующие скандируют «zıplamayan Tayyipçi», что можно дословно перевести как «кто не прыгает, тот сторонник Эрдогана». Участники митингов уже начали прорывать полицейские оцепления.

Ранее турецкие силовики задержали Имамоглу, его ближайших сторонников и еще около 100 сподвижников стамбульского мэра. Градоначальник проходит по делу о поддержке «Рабочей партии Курдистана» (РПК), признанной террористической в Турции, а также по расследованиям о коррупции, взяточничестве и махинациях на тендерах.

После задержания Имамоглу в Турции запретили митинги и заблокировали соцсети. Курс турецкой лиры также рухнул до исторического минимума.