В Турции запретили митинги и заблокировали соцсети после ареста мэра Стамбула

В Турции 19 марта задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу, представляющего оппозицию, вместе с его сторонниками. В тот же день в стране ограничили доступ к популярным социальным сетям. Сейчас на территории Турции недоступны X, Youtube, TikTok и Instagram*. По данным мониторингового ресурса NetBlocks, ограничения начали действовать рано утром, сообщает «Царьград» .

Кроме того, в Стамбуле ввели запрет на любые проявления народного недовольства, включая митинги, шествия и демонстрации, в период с 19 по 23 марта.

Эксперты считают, что блокировка социальных сетей связана с арестом стамбульского мэра Экрема Имамоглу. После задержания утром 19 марта его доставили в суд. Также были арестованы 106 должностных лиц и предпринимателей, близких к главе города. Им инкриминируют коррупционные действия и отмывание денежных средств.

Экрем Имамоглу — политик из оппозиции, рассматриваемый как основной конкурент действующего турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах 2027 года. Недавно Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что может послужить причиной для его отстранения от участия в выборах.

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