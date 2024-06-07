Мексика не поедет на украинский саммит в Швейцарию

Мехико не направит делегацию для участия конференции по Украине

Мехико не направит делегацию для участия конференции по Украине в швейцарском курорте Бюргенштоке, пишет газета «Известия».

«Мексика не будет присутствовать на этом мероприятии. Мы ожидаем, что в скором времени появится возможность провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта», — заявили изданию» в посольстве этой латиноамериканской страны в России.

Мексиканские дипломаты особо отметили, что в Мехико последовательно выступают за мирное урегулирование военных конфликтов.

Ранее от участия в конференции отказался президент Аргентины Хавьер Милей.