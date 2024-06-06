Милей предпочел решать проблемы Аргентины, а не Украины

сегодня в 23:55

Президент Аргентины не поедет в Швейцарию на конференцию по Украине

Президент Аргентины Хавьер Милей может проигнорировать конференцию по Украине в Швейцарии, пишет RT со ссылкой на Bloomberg.

Милей отказался от участия во встрече стран «Большой» семерки в Италии и отменил переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Он будет решать проблемы, возникшие с принятием новых реформ в Аргентине, указано в статье.

Швейцарский саммит пройдет без лидеров многих ведущих стран мира — президента США Джо Байдена, председателя КНР СИ Цзиньпина, глав Бразилии, Индии, ЮАР и иных государств.