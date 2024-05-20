Медведев: Зеленский должен быть пойман и предан суду за преступления против РФ

«Он должен быть пойман и предан суду за преступления против граждан России и украинцев. При невозможности доставки такого преступника должны применяться правила, практикуемые для террористов», — заявил Медведев.

Он напомнил, что такая же судьба постигла националиста Степана Бандеру. При этом зампред Совбеза подчеркнул, что утрата Зеленским легитимности ничего не значит для России — он остается правомерной военной целью.

Медведев добавил, что у преступного режима не может быть полномочного главы, а если такой человек формально имеется, — он тоже преступник. Однако политик не исключает, что это лицо может быть субъектом для переговоров и подписания акта о капитуляции Украины.

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев отметил, что срок полномочий Зеленского истекает 20 мая. Вопрос о его легитимности стоит очень остро, ведь украинское общество и без того крайне накалено в связи с недавними успехами армии России и бесчинствами украинских ТЦК.