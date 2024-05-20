Медведев: Зеленский — законная цель для РФ вне зависимости от его легитимности

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского законной военной целью для РФ, так как тот возглавляет враждебный стране режим, сообщает ТАСС .

По словам Медведева, в этом вопросе совершенно не важно, остается ли Зеленский легитимным президентом Украины после окончания своего срока и отмены выборов. Главное — то, что построенный им политический режим ведет войну с Россией.

«А руководители стран, ведущих войну, всегда рассматриваются как правомерная военная цель. Для нас он и так военный преступник, и утрата им официального статуса ничего не меняет», — заявил Зампред Совбеза РФ.

Кроме того, Медведев считает, что Зеленский после отмены выборов президента на Украине фактически узурпировал власть, прикрываясь военным временем.