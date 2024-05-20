Медведев: Зеленский — законная цель для РФ вне зависимости от его легитимности
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского законной военной целью для РФ, так как тот возглавляет враждебный стране режим, сообщает ТАСС.
По словам Медведева, в этом вопросе совершенно не важно, остается ли Зеленский легитимным президентом Украины после окончания своего срока и отмены выборов. Главное — то, что построенный им политический режим ведет войну с Россией.
«А руководители стран, ведущих войну, всегда рассматриваются как правомерная военная цель. Для нас он и так военный преступник, и утрата им официального статуса ничего не меняет», — заявил Зампред Совбеза РФ.
Кроме того, Медведев считает, что Зеленский после отмены выборов президента на Украине фактически узурпировал власть, прикрываясь военным временем.