Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истекает 20 мая, после этого остро встает вопрос о его легитимности, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев.

«Всего пару лет назад все европейские лидеры в унисон чествовали потуги Зеленского и его команды в деле борьбы с коррупцией и следовании прозападному вектору развития. Чреда военных провалов, горечь от собственных несбыточных ожиданий, банальная жадность — и вот украинский ковчег демократии разбивается об авторитарные замашки бывшего актера», — заявил Киселев.

По его словам, вопрос о легитимности Зеленского, которая истекает уже 20 мая, стоит крайне остро, ведь украинское общество и без того крайне накалено в связи с недавними успехами армии России и бесчинствами украинских ТЦК.

Недовольство простых граждан фактической узурпацией власти Зеленским не новость — шестая часть населения считает, что бывший комик утратит статус президента, и это только по опросам западной прессы, добавил эксперт.

«Пренебрежение собственной конституцией традиционно для короткой украинской государственности, знаменитый третий тур выборов президента в 2004 году — яркое тому подтверждение. Но если 20 лет назад Ющенко хотя бы потрудился придать своей победе легкий оттенок легитимности, то лидер «Квартала-95», видимо, посчитал для себя возможным прямо нарушить Конституцию страны», — добавил Киселев.

Он подчеркнул, что основной закон Украины не предусматривает никаких ограничений для проведения выборов президента государства, которые должен назначить парламент.

«Игнорирование депутатами обязанностей, возложенных на них конституцией их же государства, — это ли не иллюстрация «западного верховенства права» во всей красе? Революционная целесообразность — еще одно изобретение Ленина, которое не дает покоя киевскому режиму», — заключил политолог.