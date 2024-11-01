Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя запрет пропаганды ЛГБТ* в Грузии, заявил, что грузинский народ не обязан следовать навязанным Западом моделям, сообщает RT .

«Это выбор самой страны, это выбор парламентариев. Если они считают часть „ценностей“, которые им пытаются навязать, чуждыми для грузинского народа, которые православный народ, христиане, они имеют право так поступать», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Грузии запрещены хирургические операции или медицинские манипуляции по смене пола.

По словам политолога, члена экспертного клуба «Дигория» Неймата Халилова, «Грузинская мечта» вновь решила исполнить мечту консерваторов и традиционалистов, несмотря на нахождение страны под либеральным зонтиком, и внесла проект о запрете пропаганды ЛГБТ*.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской в РФ и запрещена.