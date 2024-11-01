Медведев заявил, что Грузия имеет право на запрет пропаганды ЛГБТ*
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя запрет пропаганды ЛГБТ* в Грузии, заявил, что грузинский народ не обязан следовать навязанным Западом моделям, сообщает RT.
«Это выбор самой страны, это выбор парламентариев. Если они считают часть „ценностей“, которые им пытаются навязать, чуждыми для грузинского народа, которые православный народ, христиане, они имеют право так поступать», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в Грузии запрещены хирургические операции или медицинские манипуляции по смене пола.
По словам политолога, члена экспертного клуба «Дигория» Неймата Халилова, «Грузинская мечта» вновь решила исполнить мечту консерваторов и традиционалистов, несмотря на нахождение страны под либеральным зонтиком, и внесла проект о запрете пропаганды ЛГБТ*.
* Организация ЛГБТ признана экстремистской в РФ и запрещена.