В Грузии введут уголовное преследование за нарушение семейных ценностей

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Официальный Тбилиси запретит акции ЛГБТ* и операции по смене пола, пишет RT .

Вступающий в стране закон «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних» изменит правовое поле в стране.

Уголовный кодекс и Конституция страны будут изменены, сказано в сообщении.

За хирургические операции или медицинские манипуляции по смене пола предусмотрено наказание вплоть до тюремного заключения на срок от одного до четырёх лет.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской в РФ и запрещена.