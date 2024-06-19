В Грузии введут уголовное преследование за нарушение семейных ценностей
Тбилиси запретит акции ЛГБТ* и смену пола
Официальный Тбилиси запретит акции ЛГБТ* и операции по смене пола, пишет RT.
Вступающий в стране закон «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних» изменит правовое поле в стране.
Уголовный кодекс и Конституция страны будут изменены, сказано в сообщении.
За хирургические операции или медицинские манипуляции по смене пола предусмотрено наказание вплоть до тюремного заключения на срок от одного до четырёх лет.
* Организация ЛГБТ признана экстремистской в РФ и запрещена.