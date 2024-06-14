Эксперт рассказал, как запрет пропаганды ЛГБТ* повлияет на Грузию

По словам политолога, члена Экспертного клуба «Дигория» Неймата Халилова, «Грузинская мечта» вновь решила исполнить мечту консерваторов и традиционалистов, несмотря на нахождение страны под либеральным зонтиком, и внесла проект о запрете пропаганды ЛГБТ.

Первое измерение: изменит ли законопроект отношение западных стран к Тбилиси? Важно понимать, что этот закон не является давно назревшей и острой потребностью со стороны общества в Грузии. Он служит некой самостоятельной инициативой «Грузинской мечты», которая известна своим пророссийским дискурсом.

«Напомню, что ранее Верховный суд России признал деятельность «Международного общественного движения ЛГБТ»* экстремистской и запретил ее, также в России имеется аналогичный закон о запрете пропаганды ЛГБТ*. Подобные шаги «Грузинской мечты» хорошо известны странам Запада и не становятся причиной для конфронтации, так как прозападный президент всегда сможет ограничить принятие подобных законов», - сказал политолог.

Второй наиболее актуальный вопрос: будут ли общественные волнения по причине рассмотрения законопроекта. Парламенту и правоохранительным органам Грузии стоит учитывать, что сообщество ЛГБТ* является наиболее структурированным и иерархичным объединением, которое имеет сетку для активных действий.

«Это значит, что поднятие митингующей волны может пройти намного быстрее, чем при аккумулировании обычной толпы из либерально настроенных граждан, как это было ранее» - добавил эксперт.

В то же время их демарш может быть намного дольше из-за прямого интереса в непринятии закона, так как деятельность НКО, поддерживающих ЛГБТ сообщество*, будет полностью прекращена, а активное позиционирование отдельных индивидов ограничено.

* - организация признана экстремистской и запрещена в РФ