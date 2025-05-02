сегодня в 16:20

Медведев: верхушка в ФРГ считает экстремистами тех, у кого рейтинг выше них

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что правящие в Федеративной Республике Германия (ФРГ) Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия (СДПГ) называют экстремистами тех, кто обладает более высоким рейтингом.

«АдГ теперь признана экстремистской организацией, которая угрожает демократии. Сильное заявление, чтобы использовать его против парламентской партии», — написал Медведев на своей странице в соцсети X.

Зампред Совбеза РФ добавил, что признание правой партии «Альтернатива для Германии» экстремистской связано с низкими рейтингами правящих в ФРГ партий.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал крахом европейской демократии признание экстремистской самой популярной политической партии ФРГ. По его словам, сегодня популярных европейских политиков преследуют, а их партии — запрещают.