Медведев: Трамп «доломал» Киев расплачиваться за помощь полезными ископаемыми

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «доломал» руководство Украины расплачиваться полезными ископаемыми «исчезающей страны» за военную и финансовую помощь Вашингтона.

Накануне Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. В рамках сделки будет создан инвестиционный фонд по восстановлению Украины. Позднее заключение сделки по полезным ископаемым с Украиной подтвердил президент США Дональд Трамп.

Кроме того, ведомый республиканцами американский сенат намерен ввести очередной пакет антироссийских санкций, добавил зампред Совбеза РФ.

«Май начинается бурно. И отнюдь не мирно. День Победы еще впереди. С Праздником! С 1 Мая!», — написал Медведев в своем Telegram-канале.