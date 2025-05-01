Трамп подтвердил заключение сделки по полезным ископаемым с Украиной

Американский президент Дональд Трамп на заседании кабмина подтвердил факт подписания соглашения по доступу США к полезным ископаемым Украины, пишет ТАСС .

«Мы заключили сделку, в рамках которой наши деньги в безопасности, и мы можем начать копать и делать то, что должны», — сказал американский политик.

Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины.

Ранее советник президента Соединенных Штатов Майк Уолц сказал, что Трамп разочарован Зеленским из-за отказа от компенсации США. Киеву необходимо вернуться к переговорам по редкоземельным металлам.