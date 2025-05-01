Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, пишет РИА Новости .

Отмечается, что в рамках сделки Вашингтона и Киева по природным ресурсам будет создан инвестиционный фонд по восстановлению Украины.

США и Украина должны были подписать соглашение по полезным ископаемым, по которым несколько дней велись переговоры и составлялся договор. Но личная встреча Трампа и Владимира Зеленского не задалась.

Ранее советник президента Соединенных Штатов Майк Уолц сказал, что Трамп разочарован Зеленским из-за отказа от компенсации США. Киеву необходимо вернуться к переговорам по редкоземельным металлам.