Медведев спросил, дошел ли до ЕС смысл слогана MAGA

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев спросил, дошло ли до «болванов» в Европе значение слогана «Сделаем Америку снова великой».

«Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA). Неужели до вас наконец дошла эта идея, болваны?» — написал он в соцсети Х.

Ранее Трамп объявил, что с 1 февраля США начнут взимать 10-процентные пошлины с товаров из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции, мотивируя это необходимостью достичь соглашения о «полном и окончательном приобретении» Гренландии.

Угроза резкого роста тарифов до 25% с 1 июня и заявление о «опасной игре» Европы в регионе вызвали жесткую критику со стороны лидеров этих стран.

