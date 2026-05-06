На Украине оправдали устроившего смертельное ДТП депутата Рады Николаенко

Суд на Украине оправдал депутата Верховной рады Андрея Николаенко, который сбил насмерть девушку в Житомирской области, пишет ТАСС .

Житомирский районный суд вынес оправдательный приговор.

Основанием послужило отсутствие доказательств, что причиной наезда на девушку стало превышение скорости. Кроме того, не доказано, что у него была возможность избежать ДТП.

В период с 2022 по 2023 год депутат получил 22 штрафа за превышение скорости, однако суд этого не учел.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 ноября 2023 года.

