Лидеры ЕС резко раскритиковали решение Трампа о пошлинах из-за Гренландии

сегодня в 23:16

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал решение администрации США ввести пошлины на товары из ряда европейских стран «совершенно неправильным», сообщает RT со ссылкой на Sky News.

Британский лидер пообещал напрямую обратиться к американской стороне для разрешения конфликта, возникшего вокруг вопроса о Гренландии.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна не позволит себя шантажировать и будет защищать соседние государства-союзники. Глава МИД Дании Ларс Расмуссен выразил удивление решением президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп объявил о введении с 1 февраля пошлин в размере 10% для Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции, мотивируя это необходимостью достичь соглашения о «приобретении» Гренландии.

