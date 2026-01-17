Трамп вводит пошлины на ряд стран из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что вводит тарифы на товары союзников в связи с Гренландией.

С 1 февраля 2026 года Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут облагаться 10% пошлиной на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты Америки.

«Мы много лет субсидировали Данию, все страны Европейского союза и другие страны, не взимая с них таможенных пошлин или каких-либо других компенсаций. Теперь, спустя столетия, настало время Дании отплатить добром — на кону мир во всем мире!» — написал американский лидер.

При этом с 1 июня 2026 года пошлина будет увеличена до 25%. Трамп также заявил, что США открыты для переговоров с Данией.

Ранее против планов Трампа аннексировать Гренландию тысячи людей в Дании вышли на массовые протесты. Акции под лозунгом «Hands Off Greenland» («Руки прочь от Гренландии») состоялись в Копенгагене, Орхусе, Ольборге, Оденсе, а также в столице Гренландии — Нууке.

