Трамп вводит пошлины на ряд стран из-за Гренландии
Фото - © РИА Новости
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что вводит тарифы на товары союзников в связи с Гренландией.
С 1 февраля 2026 года Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут облагаться 10% пошлиной на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты Америки.
«Мы много лет субсидировали Данию, все страны Европейского союза и другие страны, не взимая с них таможенных пошлин или каких-либо других компенсаций. Теперь, спустя столетия, настало время Дании отплатить добром — на кону мир во всем мире!» — написал американский лидер.
При этом с 1 июня 2026 года пошлина будет увеличена до 25%. Трамп также заявил, что США открыты для переговоров с Данией.
Ранее против планов Трампа аннексировать Гренландию тысячи людей в Дании вышли на массовые протесты. Акции под лозунгом «Hands Off Greenland» («Руки прочь от Гренландии») состоялись в Копенгагене, Орхусе, Ольборге, Оденсе, а также в столице Гренландии — Нууке.
