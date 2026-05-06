Министерство иностранных дел России направило ноту во все дипломатические миссии и представительства международных организаций, аккредитованные при ведомстве. В ней говорится об угрозах киевского режима нанести удар по Москве в День Победы. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В ноте указывается, что 4 мая Минобороны России опубликовало заявление в связи с этими угрозами. Москва настоятельно призывает власти других стран и руководство международных организаций с максимальной ответственностью отнестись к предупреждению. Дипломатов и граждан призывают заблаговременно эвакуироваться из Киева. В случае реализации киевским режимом своих террористических замыслов Вооруженные силы России нанесут ответный удар по столице Украины, включая центры принятия решений.

Захарова напомнила, как развивались события. 4 мая на саммите в Ереване украинский лидер Владимир Зеленский сделал агрессивные заявления о намерении сорвать празднование Дня Победы в Москве террористическими актами. При этом присутствовали представители некоторых стран ЕС, но никто из них не одернул президента Украины. В тот же день Минобороны России опубликовало предупреждение как ответную меру на эти угрозы.

Представитель МИД подчеркнула, что если в странах Евросоюза думают, что у них получится замолчать публичные угрозы Зеленского, то они жестоко ошибаются. Западные страны, по словам Захаровой, планомерно уничтожают советское мемориальное наследие, а вооружая Украину, становятся соучастниками преступных планов киевского режима. Однако в данной ситуации им не должен отказать инстинкт самосохранения.

Захарова отдельно подчеркнула, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на агрессию — именно так следует воспринимать заявление Минобороны от 4 мая.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.