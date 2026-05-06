Вещи Мэттью Перри из «Друзей» выставят на аукцион в пользу зависящих от веществ

Сценарий «Друзей» и часы с Бэтменом: вещи Мэттью Перри выставят на аукцион

Личные вещи актера Мэттью Перри, известного по сериалу «Друзья», выставят на благотворительный аукцион. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на газету The Guardian.

Торги состоятся 5 июня. Все вырученные средства направят в фонд Matthew Perry Foundation. Он был создан после смерти актера для помощи людям с зависимостями.

Среди лотов — сценарий пилотного эпизода «Друзей», подписанный актерами сериала, а также коллекция сценариев ключевых серий. Также на аукцион выставлены статуэтка Гильдии киноактеров США, часы Перри с Бэтменом и копия знаменитой желтой рамки с двери квартиры Моники и Рэйчел.

Кроме того, покупатели смогут приобрести предметы из личной коллекции искусства актера, включая оригинальную работу художника Бэнкси. Ее стоимость может превысить 800 тысяч долларов.

Мэттью Перри скончался в 2023 году в возрасте 54 лет. Причиной смерти стали острые последствия от приема наркотиков.

