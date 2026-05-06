Вещи Мэттью Перри из «Друзей» выставят на аукцион в пользу зависящих от веществ
Личные вещи актера Мэттью Перри, известного по сериалу «Друзья», выставят на благотворительный аукцион. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на газету The Guardian.
Торги состоятся 5 июня. Все вырученные средства направят в фонд Matthew Perry Foundation. Он был создан после смерти актера для помощи людям с зависимостями.
Среди лотов — сценарий пилотного эпизода «Друзей», подписанный актерами сериала, а также коллекция сценариев ключевых серий. Также на аукцион выставлены статуэтка Гильдии киноактеров США, часы Перри с Бэтменом и копия знаменитой желтой рамки с двери квартиры Моники и Рэйчел.
Кроме того, покупатели смогут приобрести предметы из личной коллекции искусства актера, включая оригинальную работу художника Бэнкси. Ее стоимость может превысить 800 тысяч долларов.
Мэттью Перри скончался в 2023 году в возрасте 54 лет. Причиной смерти стали острые последствия от приема наркотиков.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.