Медведев: Россия считает нелегитимным Международный уголовный суд

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Россия не признает решение МУС по Нетаньяху и Галланту

Россия не признает легитимность Международного уголовного суда, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya, его слова цитирует РИА Новости .

«Россия не признает Международный уголовный суд и считает его нелегитимным», — сказал российский политик, прокомментировав постановления МУС в отношении израильских чиновников.

В четверг МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Суд обвинил их в военных преступлениях в секторе Газа.

Американский сенатор Том Коттон заявил, что МУС — это «пародия на правосудие» и призвал США к вторжению в Нидерланды.

Ранее суд Москвы заочно арестовал судью Международного уголовного суда Рене Аделаиду Софи Алапини-Гансу по статье на незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.