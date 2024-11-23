Медведев: Россия считает нелегитимным Международный уголовный суд
Россия не признает легитимность Международного уголовного суда, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya, его слова цитирует РИА Новости.
«Россия не признает Международный уголовный суд и считает его нелегитимным», — сказал российский политик, прокомментировав постановления МУС в отношении израильских чиновников.
В четверг МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Суд обвинил их в военных преступлениях в секторе Газа.
Американский сенатор Том Коттон заявил, что МУС — это «пародия на правосудие» и призвал США к вторжению в Нидерланды.
Ранее суд Москвы заочно арестовал судью Международного уголовного суда Рене Аделаиду Софи Алапини-Гансу по статье на незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.