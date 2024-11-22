«Жду высылку из Гааги»: Захарова высмеяла слова сенатора США о Нидерландах

Захарова подняла на смех сенатора США за призыв к вторжению в Нидерланды

Американский сенатор Том Коттон призвал США к вторжению в Нидерланды и выдвинул угрозы в адрес сотрудников Международного уголовного суда (МУС). Его слова прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале .

Коттон заявил, что МУС — это «пародия на правосудие». Он также назвал прокурора из Великобритании Карима Хана «ненормальным фанатиком». Коттон отметил, что если американец или союзник Соединенных Штатов будет арестован по ордеру МУС, то Вашингтон будет вправе начать военную интервенцию.

На это заявление в ироничном ключе ответила Захарова. Она отметила, что ждет ответных мер со стороны европейских стран. В частности, она ждет высылку американских дипломатов из Гааги и других стран ЕС в знак солидарности, а также выступление британского премьер-министра в парламенте с заявлением об угрозе жизни Хана.

Также Захарова ожидает заявление действующего президента США Джо Байдена о поддержке Нидерландов как союзника по НАТО.

Ранее МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галланта. Их подозревают в военных преступлениях в Газе.