Соседи хотели продать фото москвички на порносайт из-за ссоры в чате ЖК

Ссора из-за неправильной парковки в чате ЖК бизнес-класса «LIFE-Ботанический Сад 2» переросла в реальные угрозы. Соседи заявили, что продадут фото одной из жительниц для пополнения контента порносайта, сообщает SHOT .

Конфликт начался с обсуждения неправильной парковки BMW. Фотография тут же появилась в чате. После обсуждения парковки соседи быстро перешли на личности. Они назвали автомобиль «ведром», а его владельца — «конченым».

Супруга мужчины, который неправильно припарковался на радость соседям, не смогла стерпеть оскорблений. Особенно ее задело, что жители начали обсуждать маленького сына пары. В итоге она заявила, что всем недовольным соседям стоит обращаться в ГИБДД.

Разъяренные жильцы слили в чат аккаунты в соцсетях молодой мамы и заявили, что продадут интимные фото на порносайты. Но, судя по всему, пока сделка между соседями и порноресурсами не состоялась.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил, что сайты с порнографией нарушают российские традиции и являются проявлением экстремизма. Он считает, что порносайты должны быть запрещены на территории России.