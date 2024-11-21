МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта за военные преступления в Газе

МУС: Нетаньяху и Галланта арестуют за военные преступления в Газе

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галланта. Причина в якобы нарушениях закона во время конфликта в секторе Газа, сообщается на сайте международного органа уголовной юстиции .

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта за преступления против человечности и военные преступления. По данным Международного уголовного суда, они были совершены в промежутке с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

До этого Израиль говорил, что страна не признает юрисдикцию МУС. Однако в Международном уголовном суде отвергли этот довод.

Там отметили, что Израилю необязательно признавать юрисдикцию МУС. Международный орган уголовной юстиции действует на основе территориальной юрисдикции Палестины — она ратифицировала Статут 2 января 2015 года.

Ранее сообщалось, что генерального прокурора МУС Карима Хана, который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, проверят по делу о сексуальных домогательствах.