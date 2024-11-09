Генпрокурора МУС Хана проверят по делу о домогательствах

Международный уголовный суд (МУС) будет расследовать действия собственного генпрокурора Карима Хана. Его подозревают в сексуальных домогательствах, сообщает РБК со ссылкой на материал Reuters.

Страны, которые признают юрисдикцию МУС, предложили Хану снять с себя полномочия. Также ему порекомендовали передать должность преемнику. Проводится внешнее расследование.

До этого страны, признающие юрисдикцию МУС, сообщали, что у них есть данные о непристойных действиях Хана по отношению к работнику своего офиса. Информацию о том, в чем конкретно его подозревают, не раскрывали.

Издание The Guardian со ссылкой на источники среди работников МУС писало, что Хан домогался до 30-летней женщины. Она обвинила мужчину в домогательствах, но тот начал угрожать и требовать забрать жалобу.

Сам Хан вину отрицает.

В марте 2023 года генпрокурор МУС выписал ордер на задержание российского президента Владимира Путина. Его обвиняли в якобы «незаконной депортации детей с освобожденных территорий Украины в РФ», начиная с 24 февраля 2022 года.

Ранее генпрокурор Украины Андрей Костин призвал Бразилию арестовать президента РФ Владимира Путин по ордеру МУС. Глава России планирует поехать на саммит G20.